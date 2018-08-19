Galatasaray 99 gün sonra taraftarıyla buluştu – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    99 gün sonra taraftarıyla buluştu

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> 99 gün sonra taraftarıyla buluştu

    'in son şampiyonu , ligin ikinci haftasında ile oynayacağı karşılaşmayla, tam 99 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi.

    2017-2018 sezonu şampiyonu , 99 gün aradan sonra taraftarıyla buluştu. Son olarak 12 Mayıs 2018 tarihinde ile oynanan ve 'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada taraftarıyla bir araya gelen Galatasaray, 99 gün sonra ilk kez bir iç saha karşılaşmasında boy göstererek taraftarıyla buluştu. karşısında alınan galibiyetle birlikte ligde iç sahada üst üste 12. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, renktaş takımı Yeni Malatyaspor'la kapattığı iç saha macerasını, bir başka renktaş ekip olan maçıyla açtı.
    1. 19.8.2018 21:07
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