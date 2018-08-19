Galatasaray 99 gün sonra taraftarıyla buluştu
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayla, tam 99 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi.
- 19.8.2018 21:07
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
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