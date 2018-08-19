F.Bahçe’ye gönderme – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    F.Bahçe’ye gönderme

    F.Bahçe’ye gönderme
    GALATASARAY, Emre Akbaba'nın transferini özel hazırlanmış bir video ile açıkladı. 19.05'te yayına konulan videoda, Emre babası ile Stadı'na gidiyor. '' ve 'Köprüden önce son çıkış' levhaları dikkat çekerken Emre, "Eski Sami Yen'de oynamak ne güzel olurdu baba, yetişemedik" derken, babası da "Olsun be oğlum, burada daha kaldırılacak çok kupalar var" ifadesini kullanıyor. Twitter hesabı, 'nin kuruluş tarihi, 19.07'de de 'Emre Akbaba 'da' görselini paylaştı.
    1. 19.8.2018
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