Avrupa’ya gidemeyecek iki oyuncu kim olacak?
Emre Akbaba'nın da transferinden sonra Galatasaray'ın elinde Türkiye dışında yetişmiş oyuncu sayısı 15'e yükseldi.
İşte G.Saray'ın yurt dışında yetişen 15 oyuncusu: Muslera, Maicon, Nagatomo, Emre, Mariano, Linnes, Fernando, Donk, Belhanda, Sinan, Onyekuru, Eren, Rodrigues, Gomis, Feghouli.
AKBABA YABANCI STATÜSÜNDE
Fransa'da doğan Emre, futbola da Fransa'da başladı. 20 yaşına kadar Fransa'da alt lig takımlarında forma giydi. Futbol gelişimini Fransa'da tamamladığı için UEFA kuralları gereği yabancı statüsünde sayılıyor. Galatasaray bu nedenle Emre'yi UEFA'ya yabancı olarak bildirecek.
- 19.8.2018
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
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Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
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Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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