Avrupa’ya gidemeyecek iki oyuncu kim olacak? – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Avrupa’ya gidemeyecek iki oyuncu kim olacak?

    Avrupa’ya gidemeyecek iki oyuncu kim olacak?

    Emre Akbaba'nın da transferinden sonra 'ın elinde dışında yetişmiş oyuncu sayısı 15'e yükseldi.

    'ya 21 kişilik kadro bildirebilecek olan sarı-kırmızılılar ancak 13 tane yurt dışında yetişmiş oyuncunun adını verebilecek. Bu isimlerden birisinin 'nun yedeği olacağı konuşuluyor. Diğer isminse , veya olacağı iddiaları var.

    İşte G.Saray'ın yurt dışında yetişen 15 oyuncusu: Muslera, Maicon, Nagatomo, Emre, Mariano, Linnes, , Donk, , Sinan, Onyekuru, Eren, Rodrigues, , Feghouli.

    AKBABA YABANCI STATÜSÜNDE
    Fransa'da doğan Emre, futbola da Fransa'da başladı. 20 yaşına kadar Fransa'da alt lig takımlarında forma giydi. Futbol gelişimini Fransa'da tamamladığı için UEFA kuralları gereği yabancı statüsünde sayılıyor. bu nedenle Emre'yi UEFA'ya yabancı olarak bildirecek.
    1. 19.8.2018
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