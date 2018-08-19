Aslan’dan imza şov

GALATASARAY, Alanyaspor'da 3 yıllığına transfer ettiği Emre Akbaba ve daha önce anlaşmaya varılan Henry Onyekuru, Muğdat Çelik ile Yuto Nagatomo için toplu imza töreni gerçekleştirdi. Toplantıya oyuncuların yanı sıra Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Cengiz, "Emre Akbaba kardeşimiz zorlu bir yolun sonunda yanımızda oturuyor. Sevgili Fatih hocamız sağ olsun incelik gösterdi. Yarın (Bugün) zorlu maçımız var ama buna rağmen oyuncularımızı gönderdi" ifadelerini kullandı. HERKESIN merakla beklediği Emre Akbaba ise özellikle son iki günde yoğun bir transfer süreci yaşadığını dile getirdi. Başarılı futbolcu transferini, "Bu iki gün benim için yoğun geçti. Kulübümde çok konuştum. Kesinlikle Galatasaray'a gelmek istediğimi söyledim ve bunda ısrarcı oldum" diye konuştu. Fenerbahçe ve Başakşehir de kendisine talip olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "İkisi de çok büyük kulüpler. Onlarla da görüşmeler oldu ama benim gönlüm Galatasaray'daydı. Burada olduğum için çok mutluyum" açıklaması yaptı.



Başkan Cengiz'in de katıldığı törende Onyekuru, Muğdat, Nagatomo ve Emre Akbaba kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attılar

Günün yıldızı Emre, Fenerbahçe ve Başakşehir'in de kendisini istemesiyle ilgili, "Benim gönlüm Galatasaray'daydı. Burada olduğum için mutluyum" dedi



TİŞÖRTÜ BASILIYOR

Taraftarların Emre Akbaba aşkı yönetimi harekete geçirdi. Başarılı oyuncunun, Türk Telekom Stadı'nda çekilen ve efsaneleşen fotoğrafı tişört ve atkı yapılarak satışa sunulacak.



KONTROLDEN GEÇTİ

EMRE, dün sabah erken saatlerden itibaren geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun, tüm testlerden iyi sonuçla geçtiği bildirildi



MALİYETİ AÇIKLANDI

GALATASARAY, Emre Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya yıllık 1 milyon 750 bin Euro ödeneceğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, Alanyaspor Kulübü'ne 4 milyon ödeneceği de bildirildi.



NE DEDİLER?

NAGATOMO: Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için mutluyum. Geçen sene 4 ay oynadım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm. İnanılmaz bir taraftar ve inanılmaz bir hocamız var. Tekrar burada oynayacağım için mutluyum. ONYEKURU: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Avrupa'nın da en tanınmış kulüplerinden biri. Çok deneyimli bir hocamız var. Benim gibi genç bir oyuncu için burada oynamak çok önemli. Umarım burada birçok kupa kazanırız. MUĞDAT: Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. 80 milyonda kime sorsanız Galatasaray'a gelmeyi çok ister. Florya'da güzel bir aile ortamı var, arkadaşlık var. Umarım burada başarılı olurum