Terim'den stopere ince ayar
Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçı öncesi stoperler Serdar Aziz ile Maicon'a özel uyarılarda bulunuyor
KANATLARA ÖZEL UYARI
Süper Lig'de yarın evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan G.Saray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim'in, Rodrigues'in sakatlanmasının ardından kanat bölgesinde kimi tercih edeceği merak ediliyor. Geçen hafta yedek kalan Feghouli'nin 11'e dönme ihtimali doğarken; Onyekuru, Sinan ve Muğdat'tan birisi de diğer kanatta oynayacak.
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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