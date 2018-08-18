Terim'den stopere ince ayar – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Terim'den stopere ince ayar

    Terim'den stopere ince ayar

    , maçı öncesi stoperler ile Maicon'a özel uyarılarda bulunuyor

    Tecrübeli çalıştırıcı, Ankaragücü karşılaşmasında yapılan savunma hatalarına dikkat çekerek iki futbolcuya, "Savunma arkasına atılan toplarda dikkatli olmanız, pozisyonunuzu kaybetmemeniz ve öndeki oyuncularla iletişim kurmanız şart" dediği kaydedildi.

    KANATLARA ÖZEL UYARI
    'de yarın evinde 'yi ağırlayacak olan G.Saray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını 'nde yaptığı idmanla sürdürdü. 'in, Rodrigues'in sakatlanmasının ardından kanat bölgesinde kimi tercih edeceği merak ediliyor. Geçen hafta yedek kalan Feghouli'nin 11'e dönme ihtimali doğarken; Onyekuru, Sinan ve Muğdat'tan birisi de diğer kanatta oynayacak.
    1. 18.8.2018
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