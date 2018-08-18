Rodrigues’ten 17 Ağustos paylaşımı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Rodrigues’ten paylaşımı

    Rodrigues’ten <a href="/index/17-agustos?id=ea2f61c1-b1db-46b9-93a5-903a21b787ef" class="" rel="tag">17 Ağustos</a> paylaşımı

    Sarı-kırmızılıların Yeşil Burun Adalı yıldızı Garry Rodrigues'ten anlamlı paylaşım...

    27 yaşındaki futbolcu 1999'da Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremin acısını takipçileriyle paylaştı. Rodrigues, 'dan paylaştığı fotoğraftan "Ağustos güzeldir 17'si olmasa" mesajını ileterek tüm Türk milletinin acısına ortak oldu.

    1. 18.8.2018
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