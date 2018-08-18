Mustafa Cengiz: İnşallah Ndiaye de olacak – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : İnşallah Ndiaye de olacak

    Mustafa Cengiz: İnşallah Ndiaye de olacak

    Cimbom transferde adeta taarruza geçti. Emre Akbaba’yı bitiren başkan Cengiz’in Badou Ndiaye için de olumlu konuşması taraftarları coşturdu.

    Transferde gaza basan Galatasaray, Badou Ndiaye'yi de kiralamak için bastırıyor. Başkan 'in dün Emre Akbaba ile ilgili yaptığı basın toplantısı sırasında Senegalli oyuncunun durumunu soran bir medya mensubuna verdiği "İnşallah Ndiaye de olacak" yanıtı taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin, Stoke City ile pazarlıkta önemli aşama kaydettiği ve her an müjdenin gelebileceği öğrenildi.

    UZAKLARDA YANKI BULUYOR
    Mustafa Cengiz, "Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye de olacak diyelim. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Bazen söyledikleriniz dünyanın öbür ucunda yankılanıyor" ifadelerini kullandı. Yönetimin, Ndiaye ile her konuda anlaştığı, kiralama fiyatının yükselmemesi ve işin bozulmaması için Stoke City ile görüşmeleri büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirlendi.

    SİNYALİ VERMİŞTİ
    Badou NDiaye'nin menajeri William D'Avilla, daha önce yaptığı açıklamada, "Ndiaye İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı. Galatasaraylı taraftarların bekleyişi mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" demişti.
    1. 17.8.2018 19:42
    2. Güncelleme: 18.8.2018 02:16
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