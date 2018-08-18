Mustafa Cengiz: İnşallah Ndiaye de olacak
Cimbom transferde adeta taarruza geçti. Emre Akbaba’yı bitiren başkan Cengiz’in Badou Ndiaye için de olumlu konuşması taraftarları coşturdu.
UZAKLARDA YANKI BULUYOR
Mustafa Cengiz, "Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye de olacak diyelim. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Bazen söyledikleriniz dünyanın öbür ucunda yankılanıyor" ifadelerini kullandı. Yönetimin, Ndiaye ile her konuda anlaştığı, kiralama fiyatının yükselmemesi ve işin bozulmaması için Stoke City ile görüşmeleri büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirlendi.
SİNYALİ VERMİŞTİ
Badou NDiaye'nin menajeri William D'Avilla, daha önce yaptığı açıklamada, "Ndiaye İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı. Galatasaraylı taraftarların bekleyişi mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" demişti.
- 17.8.2018 19:42
- Güncelleme: 18.8.2018 02:16
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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