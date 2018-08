Transferde gaza basan Galatasaray, Badou Ndiaye'yi de kiralamak için bastırıyor. Başkan Mustafa Cengiz 'in dün Emre Akbaba ile ilgili yaptığı basın toplantısı sırasında Senegalli oyuncunun durumunu soran bir medya mensubuna verdiği "İnşallah Ndiaye de olacak" yanıtı taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin, Stoke City ile pazarlıkta önemli aşama kaydettiği ve her an müjdenin gelebileceği öğrenildi.Mustafa Cengiz, "Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye de olacak diyelim. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Bazen söyledikleriniz dünyanın öbür ucunda yankılanıyor" ifadelerini kullandı. Yönetimin, Ndiaye ile her konuda anlaştığı, kiralama fiyatının yükselmemesi ve işin bozulmaması için Stoke City ile görüşmeleri büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirlendi.Badou NDiaye'nin menajeri William D'Avilla, daha önce yaptığı açıklamada, "Ndiaye İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı. Galatasaraylı taraftarların bekleyişi mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" demişti.