Lionel Carole resmen Strasbourg'da – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    resmen Strasbourg'da

    Lionel Carole resmen Strasbourg'da

    , 'ün 750 bin euro karşılığında Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı.

    Kulübü, Fransız sol bek oyuncusu 'ün Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa temsilcisine transfer olduğu bildirildi.

    Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace (RCSA) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre RCSA kulübü şirketimize 750.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    1. 17.8.2018 21:36
    2. Güncelleme: 18.8.2018 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lionel Carole resmen Strasbourg'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN