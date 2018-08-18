Lionel Carole resmen Strasbourg'da
Galatasaray, Lionel Carole'ün 750 bin euro karşılığında Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole'ün Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa temsilcisine transfer olduğu bildirildi.
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace (RCSA) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre RCSA kulübü şirketimize 750.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 17.8.2018 21:36
- Güncelleme: 18.8.2018 01:59
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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