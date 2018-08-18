Galatasaray'ın konuğu Göztepe
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'ın konuğu

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın konuğu <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>

    Sarı-kırmızılı ekip, 'in 2. haftasında yarın sahasında İzmirli renktaşıyla karşı karşıya gelecek.

    , 'in 2. haftasında yarın 'yi konuk edecek.

    Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

    'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden son şampiyon , karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

    Göztepe ise ilk haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    SAHASINDA 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

    Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

    Ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 30. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 müsabakayı kaybetmedi.

    2016-2017 sezonunda iç sahadaki son 2 maçını kazanan Galatasaray, 2017-2018 sezonunda Stadı'nda 17 müsabakada 16 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

    99 GÜN SONRA SAHASINDA

    Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak.

    Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmıştı.


    1. 18.8.2018 11:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın konuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN