Galatasaray'ın Emre Akbaba paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ın Emre Akbaba paylaşımında 'ye gönderme

    Galatasaray'ın Emre Akbaba paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme

    'ın, hesabından yaptığı Emre Akbaba paylaşımı dikkat çekti

    'ın, hesabından yaptığı Emre Akbaba paylaşımı dikkat çekti. Sarı kırmızılıların 19:07'de yapılan diğer paylaşımı ise 'ye gönderme olarak yorumlandı.

    Galatasaray 19:05'te Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu.

    İşte o paylaşım...

    Galatasaray'ın 19:07'de yapılan diğer paylaşımı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

    İşte o paylaşım...

    1. 18.8.2018 19:50
    2. Güncelleme: 18.8.2018 19:59
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