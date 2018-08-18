Galatasaray’ı kim istemez – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’ı kim istemez

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’ı kim istemez

    Aslan’ın listesine aldığı Rodallega’nın temsilcisi : G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve başında var. Her santrfor G.Saray’a gelmek ister

    Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın temsilcisi , 'a transfer iddialarını Ajansspor'a değerlendirdi. İlek, sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı forvete ilgisinin yeni olmadığını ifade ederek, "Akhisarspor'da oynadığı dönemden beri ile birçok kez görüştük" dedi.

    Rodallega'nın 'a hayır demeyeceğini vurgulayan İlek, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve var. Birçok santrfor Galatasaray'a gelmek ister. Ancak önce Trabzonspor ile anlaşılması gerekir" ifadelerini kullandı. İlek, Rodallega'nın serbest kalma maddesinin 1 milyon 750 bin euro olduğunu da açıkladı.
    1. 18.8.2018
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