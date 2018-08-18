Galatasaray’ı kim istemez
Aslan’ın listesine aldığı Rodallega’nın temsilcisi Fatih İlek: G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve başında Fatih Terim var. Her santrfor G.Saray’a gelmek ister
Rodallega'nın Galatasaray'a hayır demeyeceğini vurgulayan İlek, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve Fatih Terim var. Birçok santrfor Galatasaray'a gelmek ister. Ancak önce Trabzonspor ile anlaşılması gerekir" ifadelerini kullandı. İlek, Rodallega'nın serbest kalma maddesinin 1 milyon 750 bin euro olduğunu da açıkladı.
- 18.8.2018
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
-
Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Galatasaray’ı kim istemez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.