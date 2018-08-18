Galatasaray'da imza töreni başladı | CANLI – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da imza töreni başladı |

    Galatasaray'da imza töreni başladı | CANLI

    , yeni transferleri Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru ve Emre Akbaba için imza töreni düzenliyor.

    Başkanı Mustafa Cengiz: "Ben Emre Akbaba'yı düşünüyordum ama sevgili Henry'nin, sevgili Nagatomo'nun, sevgili Muğdat'ın da imza törenlerinin da yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenliyoruz..."

    -Mustafa Cengiz: "Henry en genç oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil ileride de bizim oyuncumuz olur"

    -Nagatomo: "Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Takımda, inanılmaz bir arkadaşlık ve hocamız var. Tekrar burda oynayacağım için çok mutluyum."

    ASpor CANLI YAYIN

    1. 18.8.2018 20:28
    2. Güncelleme: 18.8.2018 20:36
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