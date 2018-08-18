Galatasaray'da imza töreni başladı | CANLI
Galatasaray, yeni transferleri Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru ve Emre Akbaba için imza töreni düzenliyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ben Emre Akbaba'yı düşünüyordum ama sevgili Henry'nin, sevgili Nagatomo'nun, sevgili Muğdat'ın da imza törenlerinin da yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenliyoruz..."
-Mustafa Cengiz: "Henry en genç oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil ileride de bizim oyuncumuz olur"
-Nagatomo: "Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Takımda, inanılmaz bir arkadaşlık ve hocamız var. Tekrar burda oynayacağım için çok mutluyum."
- 18.8.2018 20:28
- Güncelleme: 18.8.2018 20:36
- Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu | F.Bahçe'ye gönderme
- Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da
- Zeki Uzundurukan: "Emre Akbaba için Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teklif gitti"
- Younes Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 24 adaylığına destek
- Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba yorumu: "G.Saraylı duruşu..."
-
Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
-
Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Galatasaray'da imza töreni başladı | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.