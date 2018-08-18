Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ben Emre Akbaba'yı düşünüyordum ama sevgili Henry'nin, sevgili Nagatomo'nun, sevgili Muğdat'ın da imza törenlerinin da yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenliyoruz..."



-Mustafa Cengiz: "Henry en genç oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil ileride de bizim oyuncumuz olur"



-Nagatomo: "Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Takımda, inanılmaz bir arkadaşlık ve hocamız var. Tekrar burda oynayacağım için çok mutluyum."

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