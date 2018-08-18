Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu! KAP'a bildirildi... – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'nın maliyeti belli oldu! 'a bildirildi...

    Emre Akbaba'nın maliyeti belli oldu! KAP'a bildirildi...

    , 'dan kadrosuna kattığı 'yı 'a bildirdi.

    İşte sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklama:

    Profesyonel futbolcu ve kulübü Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında bedeli ödenecektir.

    Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Emre Akbaba, 'da 20 numaralı formayı giyecek.
    Emre Akbaba
    *Emre Akbaba

    1. 18.8.2018 19:10
    2. Güncelleme: 18.8.2018 20:10
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