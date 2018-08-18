Emre Akbaba'nın imza töreni ne zaman?
Galatasaray, Emre Akbaba için 20:00'de TT Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.
beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, Galatasaray, Emre Akbaba için bugün saat 20:00'de imza töreni düzenleyecek. Tören, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek.
- 18.8.2018 18:30
- Güncelleme: 18.8.2018 18:32
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
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Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
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Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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