Emre Akbaba'nın imza töreni ne zaman? – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'nın imza töreni ne zaman?

    Emre Akbaba'nın imza töreni ne zaman?

    , için 20:00'de TT Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

    , Alanyaspor'dan 'yı renklerine bağladı. Emre Akbaba, İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti.

    beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, Galatasaray, Emre Akbaba için bugün saat 20:00'de imza töreni düzenleyecek. Tören, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek.
    1. 18.8.2018 18:30
    2. Güncelleme: 18.8.2018 18:32
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