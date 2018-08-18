Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği ve dün akşam geç saatlerde İstanbul'a gelen Emre Akbaba, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.



25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akbaba'nın sağlık kontrolünde sarı kırmızılı futbol takımının yetkilileri de hazır bulundu