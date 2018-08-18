Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/emre-akbaba?id=35025edd-dc02-4c04-9393-68803f25e180" class="" rel="tag">Emre Akbaba</a> sağlık kontrolünden geçti

    Galatasaray'ın son transferi , sağlık kontrolünden geçti.

    Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği ve dün akşam geç saatlerde İstanbul'a gelen , bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

    25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akbaba'nın sağlık kontrolünde sarı kırmızılı futbol takımının yetkilileri de hazır bulundu

    1. 18.8.2018 15:58
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