Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın son transferi Emre Akbaba, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği ve dün akşam geç saatlerde İstanbul'a gelen Emre Akbaba, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akbaba'nın sağlık kontrolünde sarı kırmızılı futbol takımının yetkilileri de hazır bulundu
- 18.8.2018 15:58
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Şenol Güneş haklı çıktı! Enzo Roco...
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kurt adam adam antremana çıkmadan sahaya sürersen olacağı budur. Fatihi niye kestin. bu rezillik hocanın eseridir.
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Kayseri, Timsah’a kilitlendi
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mehmet gocuklar kayserispor başarılar dilerim favorim kayseri bize çifte bayram yaşatın sayın Ertuğrul Sağlam ve ekibi sizinleyiz
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Alvaro Negredo haber bekliyor
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ALPER 4.5 M EURO PARA ALIYOR BUNUN 4TE ÜÇÜNÜ 23 YAŞINDAKİ GENÇ BİR GOLCÜYE VERSEN SENİ UEFA ŞAMPİYONU HATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPAR.
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