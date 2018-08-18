Galatasaray, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akba'yı renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle karışan transferde düğüm dün çözüldü. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'a önerdiği 3 milyon euro'luk bonservis rakamını 4 milyon euro'ya çıkarıp, anlaşma sağladı. Aradaki 1 milyon euro'yu takımın sponsorlarından NEF'in ödeyeceği açıklandı. Transfer KAP'a da bildirildi. EMRE Akbaba'nın bu akşam saat 18.00'de İstanbul'da olması bekleniyor. Taraftarların karşılayacağı 25 yaşındaki oyuncu ile Türk Telekom Stadı'nda törenle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Göztepe maçını tribünden izleyecek olan Akbaba, Terim'in görev vermesi halinde sarıkırmızılı formayı ilk kez ilginç bir tesadüfle Alanyaspor'a karşı giyecek.



G.SARAYLI DURUŞU

Başkan Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'nın transferdeki tavrını övdü. Saat 19.05'te basının karşısına çıkan Cengiz, "Tam bir Galatasaraylı duruşuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. F.Bahçe'nin devreye girmesini, "Rakiplerimize yalan söylemeyiz. Asla arkadan dolanıp iş çevirmeyiz. Bunu derken laf atmak niyetinde de değiliz" ifadeleri ile eleştiren Cengiz, FFP kuralları çerçevesinde al-sat dengesinde 3 milyon 350 bin euro açıkları olduğunu belirterek, "2019 Mayıs'a kadar çok çalışıp, futbolcu satarak bu açığı kapatmalıyız. Borçlarımızı da yapılandırıpyüzde 70'ini uzun vadeye yaydık" dedi.



FİLM GİBİ TRANSFER - MİNİ YORUM SAVAŞ ÇORLU

Emre Akbaba'nın transferi 90'lı yıllardaki 'futbolcu kaçırma' operasyonlarını hatırlattı. Dün sabah ibre F.Bahçe'den yanaydı. Abdurrahim Albayrak gergin bir açıklama ile Emre'nin Galatasaray'da oynamak istediğini hatırlatıp, F.Bahçe'yi eleştirdi. Alanyaspor'a tepki gösterdi. Daha sonra statta Terim, Albayrak ve başkan Cengiz bir araya geldi. Bu zirvede işler değişti. Emre ile tele+konferans yöntemi ile yapılan görüşmede, 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' sözünü yineleyince düğmeye basıldı. Cuma namazına giden Terim, 'Bu işi bitirin' dedi. Sponsor ayarlandı, rakam 4 milyon euro'ya yükseltildi. F.Bahçe devreden çıktı. Ve Emre Akbaba hayaline kavuşup, 'Aslan' oldu.



'SUS' İŞARETİYLE GÖNDERME!..

Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferi sonrası resmi twitter hesabından sus işareti paylaşarak, F.Bahçe'ye gönderme yaptı. Akbaba transferi taraftarı da coşturdu: #Ben sevgilimi bu kadar beklemedim. Hoş geldin Galatasaray'ın çocuğu. #Fenerbahçe'nin ve paranın satın alamayacağı şeyler de vardır. #Konu transferse Galatasaray'ın karşısında önünüzü ilikleyeceksiniz.







KULAĞIM YANDI

2. başkan Abdürrahim Albayrak, Emre'nin transferinin çok zorlu geçtiğini söyledi: "Gece 2'ye kadar telefonla konuşmaktan kulağım yandı. Bir ara beyin kanaması geçiriyorum sandım. Kendimi soğuk suyun altına zor attım. Çok şükür bugün çözdük.



14 GOL 9 ASİST

Emre Akbaba, Alanyaspor'da özellikle geçen sezon müthiş bir performans sergiledi. Milli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 14 gol atarken, 9 tane de asist gerçekleştirdi. Takımının ligde kalmasında önemli rol oynadı.



TARAFTAR İÇİN KATKI

EmreAkbaba için NEF'in icra kurulu başkanı Erden Timur'dan da açıklama geldi: "FFP yüzünden mali dengeyi sağlaması açısından ve G.Saray taraftarını rahatlamak neticesiyle Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık."



NE DİYORSAK O!

Fotomaç, Emre Akbaba'nın transferinde habercilikteki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Genç yıldızın, Galatasaray'a transfer sürecini gün gün okuyucularına aktaran muhabirlerimiz, Emre'nin gönlünün sarı-kırmızılı takımda olduğunu yazdı. F.Bahçe'nin devreye girmesini de duyuran Fotomaç'ın dediği çıktı ve Akbaba'yı Aslan kaptı.