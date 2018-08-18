Campbell Frosinone’de – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Campbell Frosinone’de

    Campbell Frosinone’de
    Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden , İtalya'ya gitti. Serie A'nın yeni ekibi Frosinone, önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği Kolombiyalı yıldızla dün sözleşme imzaladı. Campbell, 'in gözdeleri arasındaydı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Galatasaray'ın yanı sıra ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılmıştı.
    1. 18.8.2018
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