Fransa basını, Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın Denayer transferine bugün nokta koyacakları yönündeki açıklamasına yer verdi.



Bonservisi Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de bulunan ve İngiliz ekibinin yaz kampında da yer alan Jason Denayer, geçen sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta forma giymişti. 23 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.



TARAFTARLARI ÜZDÜ!

Emre Akbaba transferiyle mutlu bir akşam geçiren Galatasaray taraftarı bu haberle adeta yıkıldı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yorumlar:



-Denayer Man. City ile nasıl sözleşme yaptıysa, bir türlü bitmek bilmiyor...



-Güzel bir haberin arkasindan denayer olmaz gidemez!



-Denayer Lyon haberi doğruysa hüzün çöktü yüreğime :( yolun açık olsun aslanım,buluşuruz elbet bir gün yine...



-Denayer, Lyon'a gidiyor haberler görüyorum, umarım gözlerim bozulmuştur!