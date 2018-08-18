Başkan açıkladı! Jason Denayer, Olympique Lyon yolcusu!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan ve sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde bulunan Jason Denayer, Fransa'ya gidiyor...
Fransa basını, Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın Denayer transferine bugün nokta koyacakları yönündeki açıklamasına yer verdi.
Bonservisi Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de bulunan ve İngiliz ekibinin yaz kampında da yer alan Jason Denayer, geçen sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta forma giymişti. 23 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.
TARAFTARLARI ÜZDÜ!
Emre Akbaba transferiyle mutlu bir akşam geçiren Galatasaray taraftarı bu haberle adeta yıkıldı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yorumlar:
-Denayer Man. City ile nasıl sözleşme yaptıysa, bir türlü bitmek bilmiyor...
-Güzel bir haberin arkasindan denayer olmaz gidemez!
-Denayer Lyon haberi doğruysa hüzün çöktü yüreğime :( yolun açık olsun aslanım,buluşuruz elbet bir gün yine...
-Denayer, Lyon'a gidiyor haberler görüyorum, umarım gözlerim bozulmuştur!
- 18.8.2018 00:34
- Güncelleme: 18.8.2018 02:00
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Başkan açıkladı! Jason Denayer, Olympique Lyon yolcusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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