Başkan açıkladı! Jason Denayer, Olympique Lyon yolcusu! – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Başkan açıkladı! , yolcusu!

    Başkan açıkladı! Jason Denayer, Olympique Lyon yolcusu!

    Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan ve sarı-kırmızılı kulübün listesinde bulunan , 'ya gidiyor...

    basını, Başkanı Jean-Michel Aulas'ın Denayer transferine bugün nokta koyacakları yönündeki açıklamasına yer verdi.

    Bonservisi 'in son şampiyonu 'de bulunan ve İngiliz ekibinin yaz kampında da yer alan , geçen sezon formasıyla 22 maçta forma giymişti. 23 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.

    TARAFTARLARI ÜZDÜ!
    Emre Akbaba transferiyle mutlu bir akşam geçiren Galatasaray taraftarı bu haberle adeta yıkıldı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yorumlar:

    -Denayer Man. City ile nasıl sözleşme yaptıysa, bir türlü bitmek bilmiyor...

    -Güzel bir haberin arkasindan denayer olmaz gidemez!

    -Denayer Lyon haberi doğruysa hüzün çöktü yüreğime :( yolun açık olsun aslanım,buluşuruz elbet bir gün yine...

    -Denayer, Lyon'a gidiyor haberler görüyorum, umarım gözlerim bozulmuştur!

    1. 18.8.2018 00:34
    2. Güncelleme: 18.8.2018 02:00
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