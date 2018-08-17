Transfer harekatı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    harekatı

    <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">Transfer</a> harekatı

    Transferde son düzlüğe girilirken, elindeki kadronun Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğini gören , için kolları sıvadı.

    Transferde son düzlüğe girilirken, elindeki kadronun Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğini gören , için kolları sıvadı. Yönetime de bu görüşünü iletirken acil olarak stoper, 8 numara ve forvet alınması için menajerlerle temasa geçildi. Abdurrahim Albayrak da G.Saray'da forma giyen eski yabancıları devreye soktu. Mondragon, , Melo, Riera, Elmander, Ujfalusi gibi isimlerle potansiyel transferleri konuştu.

    ÇEKLER EL YAKTI
    'ın Ujfalusi'nin önerdiği iki Çek oyuncu için hamle yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Jablonec'te oynayan 8 numara Michael Travnik ve Sigma'da oynayan stoper Vaclav Jemelka için kulüpleriyle temas kurduğu bildirildi. İki oyuncunun kulüplerine de kiralama teklifi yapıldığı ancak olumsuz cevap alındığı bildirildi. Travnik için 5 milyon euro, sol stoper Jemelka için de kulübünün 3.5 milyon euro bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında...

    1. 17.8.2018
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