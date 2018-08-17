Transfer harekatı
Transferde son düzlüğe girilirken, elindeki kadronun Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğini gören Fatih Terim, transfer için kolları sıvadı.
Transferde son düzlüğe girilirken, elindeki kadronun Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğini gören Fatih Terim, transfer için kolları sıvadı. Yönetime de bu görüşünü iletirken acil olarak stoper, 8 numara ve forvet alınması için menajerlerle temasa geçildi. Abdurrahim Albayrak da G.Saray'da forma giyen eski yabancıları devreye soktu. Mondragon, Sneijder, Melo, Riera, Elmander, Ujfalusi gibi isimlerle potansiyel transferleri konuştu.
ÇEKLER EL YAKTI
Galatasaray'ın Ujfalusi'nin önerdiği iki Çek oyuncu için hamle yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Jablonec'te oynayan 8 numara Michael Travnik ve Sigma'da oynayan stoper Vaclav Jemelka için kulüpleriyle temas kurduğu bildirildi. İki oyuncunun kulüplerine de kiralama teklifi yapıldığı ancak olumsuz cevap alındığı bildirildi. Travnik için 5 milyon euro, sol stoper Jemelka için de kulübünün 3.5 milyon euro bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında...
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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