Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'e, "Altın Top" ödülü verdi.
TPFD'den yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül takdimine dernek başkanı Hakan Ünsal, başkan yardımcısı Faruk Atalay, Galatasaray Yardımcı Antrenörü ve derneğin yönetim kurulu üyesi Ümit Davala'nın da hazır bulunduğu aktarıldı.
33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.
- 17.8.2018 16:10
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Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri baba oldu
Toplam 2
Yorum
ali evet sakatlık bahane Allah uzun ömürler versin .
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Yavru Fırtına Tribünü açılıyor
Toplam 2
Yorum
ali lütfen biri bu dramı durdursun üzülecek yavrular biz bu hastalığı kaptık onlar kapmasın bari yazıktır etmeyin evlerinde otursun yavrular .
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Partizan'dan Beşiktaş yorumları!
Toplam 2
Yorum
atogen Beşiktaş Lask Linz maçındaki gibi oynarsa Partizan karşısında yine ecel terleri dökeriz.
TPFD'den Gomis'e "Altın Top" ödülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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