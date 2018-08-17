TPFD'den Gomis'e "Altın Top" ödülü – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'den 'e "" ödülü

    <a href="/index/tpfd?id=f88a4393-64c6-467d-b39f-2735b7e4e002" class="" rel="tag">TPFD</a>'den <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e "<a href="/index/altin-top?id=5a292561-107b-4faa-aaa9-c84b99ea877d" class="" rel="tag">Altın Top</a>" ödülü

    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (), Spor Toto 'de 2017-2018 sezonunda formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi 'e, "" ödülü verdi.

    'den yapılan açıklamada, 'nde gerçekleştirilen ödül takdimine dernek başkanı , başkan yardımcısı Faruk Atalay, Yardımcı Antrenörü ve derneğin yönetim kurulu üyesi 'nın da hazır bulunduğu aktarıldı.

    33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, 'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.

    1. 17.8.2018 16:10
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