Serdar sürpriz yapabilir
Stoper arayan Galatasaray, Denayer’ın alternatifini belirledi
Serdar Taşçı menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Yönetim ise 31 yaşındaki Alman pasaportlu oyuncuya olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Kulüp içinde konuşulan ise Fatih Terim'in istediği kalibrede bir stoperin alınmaması durumunda bonservisi elinde olan Serdar Taşçı'ya bir yıllık sözleşme önerilmesi... Daha önce Başakşehir'le görüşen ama anlaşamayan, Trabzonspor yönetiminin ise istemediği Serdar'ın Denayer'in gelmemesi halinde son gün kadroya katılabileceği belirtiliyor.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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