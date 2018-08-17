Serdar sürpriz yapabilir

Serdar Taşçı menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Yönetim ise 31 yaşındaki Alman pasaportlu oyuncuya olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Kulüp içinde konuşulan ise Fatih Terim'in istediği kalibrede bir stoperin alınmaması durumunda bonservisi elinde olan Serdar Taşçı'ya bir yıllık sözleşme önerilmesi... Daha önce Başakşehir'le görüşen ama anlaşamayan, Trabzonspor yönetiminin ise istemediği Serdar'ın Denayer'in gelmemesi halinde son gün kadroya katılabileceği belirtiliyor.