Serdar sürpriz yapabilir – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Serdar sürpriz yapabilir

    Serdar sürpriz yapabilir

    Stoper arayan , ’ın alternatifini belirledi

    menajeri aracılığıyla 'a önerildi. Yönetim ise 31 yaşındaki Alman pasaportlu oyuncuya olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Kulüp içinde konuşulan ise 'in istediği kalibrede bir stoperin alınmaması durumunda bonservisi elinde olan 'ya bir yıllık sözleşme önerilmesi... Daha önce 'le görüşen ama anlaşamayan, yönetiminin ise istemediği Serdar'ın 'in gelmemesi halinde son gün kadroya katılabileceği belirtiliyor.

    1. 17.8.2018
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