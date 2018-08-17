Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Terim'in kiralanmasını istediği Okaka, bu kez menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. İngiliz ekibinin elden çıkarmak istediği ve kiralama formülüne de sıcak baktığı Okaka, böylelikle yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.



KİMDİR?

2016 yılında Anderlecht'ten Watford'e transfer olan Stefano Okaka 28 yaşında ve 1.86 boyunda... Premier Lig'de 45 maça çıktı ve 7 gol attı.