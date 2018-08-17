Okaka önerisi
Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Terim'in kiralanmasını istediği Okaka, bu kez menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Terim'in kiralanmasını istediği Okaka, bu kez menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. İngiliz ekibinin elden çıkarmak istediği ve kiralama formülüne de sıcak baktığı Okaka, böylelikle yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.
KİMDİR?
2016 yılında Anderlecht'ten Watford'e transfer olan Stefano Okaka 28 yaşında ve 1.86 boyunda... Premier Lig'de 45 maça çıktı ve 7 gol attı.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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