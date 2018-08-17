Okaka önerisi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
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    önerisi

    Okaka önerisi

    Geçtiğimiz yıl ara döneminde Terim'in kiralanmasını istediği , bu kez menajerler tarafından 'a önerildi.

    Geçtiğimiz yıl ara döneminde Terim'in kiralanmasını istediği , bu kez menajerler tarafından 'a önerildi. İngiliz ekibinin elden çıkarmak istediği ve kiralama formülüne de sıcak baktığı Okaka, böylelikle yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.

    KİMDİR?
    2016 yılında Anderlecht'ten Watford'e transfer olan Stefano Okaka 28 yaşında ve 1.86 boyunda... 'de 45 maça çıktı ve 7 gol attı.

    1. 17.8.2018
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