Muslera’nın peşini bıraktı
Galatasaray'a Ospina müjdesi... Muslera'yı istediği iddia edilen Napoli, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kolombiyalı kaleciyi sağlık kontrolünden geçirdi.
Galatasaray'a Ospina müjdesi... Muslera'yı istediği iddia edilen Napoli, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kolombiyalı kaleciyi sağlık kontrolünden geçirdi. 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro'luk da satın alma opsiyonu ödeyecek. Kalecisini bulan Napoli böylece Muslera'dan da vazgeçmiş oldu, Galatasaraylı taraftarlar da derin bir 'oh' çekti.
- 17.8.2018
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Yorum
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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