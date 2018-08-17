Galatasaray'a Ospina müjdesi... Muslera'yı istediği iddia edilen Napoli, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kolombiyalı kaleciyi sağlık kontrolünden geçirdi. 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro'luk da satın alma opsiyonu ödeyecek. Kalecisini bulan Napoli böylece Muslera'dan da vazgeçmiş oldu, Galatasaraylı taraftarlar da derin bir 'oh' çekti.