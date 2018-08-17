Muslera’nın peşini bıraktı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’nın peşini bıraktı

    <a href="/index/muslera?id=de4387d2-d0d7-4e59-9a71-289fc597f1ba" class="" rel="tag">Muslera</a>’nın peşini bıraktı

    'a müjdesi... 'yı istediği iddia edilen , 'ın da gündeminde olan kaleciyi sağlık kontrolünden geçirdi.

    'a müjdesi... 'yı istediği iddia edilen , 'ın da gündeminde olan kaleciyi sağlık kontrolünden geçirdi. 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro'luk da satın alma opsiyonu ödeyecek. Kalecisini bulan böylece 'dan da vazgeçmiş oldu, Galatasaraylı taraftarlar da derin bir 'oh' çekti.

    1. 17.8.2018
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