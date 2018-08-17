Galatasaray Kulübü, Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole'ün Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa temsilcisine transfer olduğu bildirildi.



Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace (RCSA) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre RCSA kulübü şirketimize 750.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."