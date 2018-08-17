Kadro belirsiz – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Kadro belirsiz

    Kadro belirsiz
    finalinde kötü oynayarak Akhisarspor'a yenilen , ligin ilk maçı olan Ankaragücü karşısında farklı bir 11'le çıkmıştı. 'da Sinan, Onyekuru ve Eren'i oynatıp , Feghouli ve 'i kesen , maçının 11'ini henüz netleştirmedi.
    1. 17.8.2018
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