Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Emre Akbaba'nın eşi sosyal medyadan Galatasaraylıları sevindirecek bir paylaşım yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'nın eşi, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları heyecanlandıracak paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım;
- 17.8.2018 17:49
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Galatasaray'dan flaş transfer!
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer!
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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