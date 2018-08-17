Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
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HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

    Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

    Emre Akbaba'nın eşi sosyal medyadan Galatasaraylıları sevindirecek bir paylaşım yaptı

    'ın yeni transferi Emre Akbaba'nın eşi, hesabından sarı-kırmızılıları heyecanlandıracak paylaşımda bulundu.

    İşte o paylaşım;


    1. 17.8.2018 17:49
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