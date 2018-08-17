Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Galatasaray'dan 'ye transfer göndermesi

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi

    Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden ilgi çekici bir paylaşımda bulundu.

    Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden Emre Akbaba transferi için bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım 'ye bir gönderme olarak yorumlandı. Sarı lacivertli kulüp transfer haberlerinin paylaşımlarında şu emojileri kullanmıştı:

    Fenerbahçe'nin Ayew için yaptığı paylaşım:

    Fenerbahçe'nin Slimani için yaptığı paylaşım:

    İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba transferi için yaptığı paylaşım:



    1. 17.8.2018 18:27
    2. Güncelleme: 17.8.2018 18:49
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