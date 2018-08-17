Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden Emre Akbaba transferi için bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak yorumlandı. Sarı lacivertli kulüp transfer haberlerinin paylaşımlarında şu emojileri kullanmıştı:

Fenerbahçe'nin Ayew için yaptığı paylaşım:

Fenerbahçe'nin Slimani için yaptığı paylaşım:

İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba transferi için yaptığı paylaşım: