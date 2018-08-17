Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri İlber Aydemir ve Mahmut Recevik, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak ile Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş katıldı.

Abdurrahim Albayrak, Garenta ile olan sponsorluk anlaşmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Bu günkü şartlarda kulübümüz için iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Garenta'ya çok teşekkür ediyorum. Bir yıllık bir anlaşma. Hizmetimize 74 araba veriyorlar. Aynı zamanda 2 milyon lira alacağız. Paket olarak baktığımızda yaklaşık 5 milyon liralık bir anlaşma yapmış oluyoruz." diye konuştu.

Albayrak, kulübe sponsor bulma konusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getirerek, "En kısa zamanda yine karşınızda olacağımızı umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş da Galatasaray ile yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "ikinciyeni.com markamızı daha geniş kitlelere tanıtmak için dünya markası olan Galatasaray ile önemli bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Anadolu Grubu olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olacağız. Bu işbirliğinin hem bize hem de Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.