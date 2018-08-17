"Galatasaray isterse başka transfer için yardıma hazırız" – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    " isterse başka transfer için yardıma hazırız"

    "Galatasaray isterse başka transfer için yardıma hazırız"

    'da transferine mali yardımda bulunan , diğer transferlere de yardım edebileceklerini açıkladı.

    2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Sponsorumuz transferimize yardımcı olacak" açıklamalarından sonra görüşlerini aldığımız İcra Kurulu Başkanı Erden Timur "Forma sponsoru olduğumuz ve Galatasaray'ın ana sponsoru olarak Sarı-kırmızılı Kulübe her zaman yardım etmeye hazırız. Fınansal Fair Play yüzünden mali dengeyi sağlaması açısından ve Galatasaray taraftarlarını rahatlamak neticesiyle transferı için elimizden geleni yaptık" dedi.

    "DİĞER TRANSFERE DE YARDIM EDERİZ"

    Bu arada Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'ın 3, NEF'in 2 milyon Euro ödeyeceği ve Aytemiz Alanyaspor'a toplam 5 milyon Euro verileceği öğrenildi.
    Timur, DHA'ya yaptığı açıklamada "Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik" dedi.

    GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ FUTBOLCULAR!

    NEF'ten gelen müjdeli haber sonrası Galatasaray'da rota diğer transferlere çevrildi. Sarı kırmızılı ekibin radarında Jason Denayer, Badou N'Diaye, Douglas Luiz isimlerinin olduğu biliniyor.

    1. 17.8.2018 17:08
    2. Güncelleme: 17.8.2018 17:43
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