"Galatasaray isterse başka transfer için yardıma hazırız"
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine mali yardımda bulunan NEF, diğer transferlere de yardım edebileceklerini açıkladı.
Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Sponsorumuz transferimize yardımcı olacak" açıklamalarından sonra görüşlerini aldığımız NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur "Forma sponsoru olduğumuz ve Galatasaray'ın ana sponsoru olarak Sarı-kırmızılı Kulübe her zaman yardım etmeye hazırız. Fınansal Fair Play yüzünden mali dengeyi sağlaması açısından ve Galatasaray taraftarlarını rahatlamak neticesiyle Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık" dedi.
"DİĞER TRANSFERE DE YARDIM EDERİZ"
Bu arada Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'ın 3, NEF'in 2 milyon Euro ödeyeceği ve Aytemiz Alanyaspor'a toplam 5 milyon Euro verileceği öğrenildi.
Timur, DHA'ya yaptığı açıklamada "Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik" dedi.
GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ FUTBOLCULAR!
NEF'ten gelen müjdeli haber sonrası Galatasaray'da rota diğer transferlere çevrildi. Sarı kırmızılı ekibin radarında Jason Denayer, Badou N'Diaye, Douglas Luiz isimlerinin olduğu biliniyor.
- 17.8.2018 17:08
- Güncelleme: 17.8.2018 17:43
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Galatasaray'dan flaş transfer!
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer!
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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