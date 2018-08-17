Galatasaray Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'e talip!
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın açıkladığı ismin Mustafa Pektemek olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Mustafa Pektemek transferi için başkan Fikret Orman ile görüştü. Orman'dan transfere izin çıktı.
- 17.8.2018 12:27
- Güncelleme: 17.8.2018 12:32
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Enzo Roco Beşiktaş'ı yakıyordu!
Toplam 9
Yorum
Aynısını arıyoruz Bu Roco daha önce Top oynamışmı Süper bir Futbolcu
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 21
Yorum
Utanmanız yok Başkan Maaş istiyormuş olur bu rezilliğine zamlı maaş ödemesi haber verin vezneye sen önce futbolcu al sonra bakarız maaşına
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 21
Yorum
Sivri zekalı Hele sana çok iyi ders olması gerek geçen dönem resmen Şampiyonluğu GS ya hediye ettin Lens Löve hokkabazlığı BJK yi yok etti
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