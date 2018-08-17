Galatasaray Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'e talip!
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'tan 'e talip!

    Galatasaray Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'e talip!

    'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın açıkladığı ismin olduğu öğrenildi.

    'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, 'ın golcü futbolcusu transferi için başkan Fikret Orman ile görüştü. Orman'dan transfere izin çıktı.

    Abdurrahim Albayrak Emre Akbaba olayının perde arkasını açıkladı

    1. 17.8.2018 12:27
    2. Güncelleme: 17.8.2018 12:32
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