Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Taraftarların istediği bir oyuncuyu transfer etmeyi biz de istiyoruz. Çünkü bizler de birer taraftarız. Biz, onlar adına sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenle daha dikkatli olmalıyız."

KAYNAKLAR KIT

"Kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsız. Hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir. Dünyada yaratılmış hiçbir kul tek başına yeterli değildir. Galatasaray da, Manchester United da, Barcelona da şu an için yetersizdir. Her gün kendisini yenilemek zorundadır."

"Biz asla arkadan dolanmayız. Rakiplerimize laf atmayız, arkadan iş çevirmeyiz. Bizans oyunları yapmayız. Çünkü ben, biz camia olarak inan ettik: Rakibe saygı, kendine saygı."

BİZ ARKADAN İŞ ÇEVİRMEYİZ

"Biz gerçekleri söyleyeriz. Asla yalan söylemeyeyiz. Biz asla arkadan iş çevirmeyiz. Bizans oyunu yapmayız. Galatasaray'ın karakteri bunu gerektirir."

"Geçici tatminler için taraftarı birbirine düşürmeyiz."

"Gelelim Emre transferine. Aldığımız duyumlar açıkça sergilenen tavır bir Galatasaraylı duruşu. Biz kendisine teşekkür ederiz. Profesyonel dünyada böyle şeyler artık kalmadı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu."

EMRE GALATASARAYLI DURUŞU SERGİLEDİ

"Emre Akbaba'ya duruşundan ötürü teşekkür ediyoruz. Keza Alanyaspor'a, başkan Hasan Çavuşoğlu ve ailesine teşekkür ediyoruz."

"Maddiyatın önemli olduğu bu süreçte Emre Akbaba için gelen haberler tam bir Galatasaraylı duruşudur."

TARAFTARIN TEPKİSİ BİZİ ÜZDÜ

"Taraftarın bazen tepkisi bizi üzdü. Sert tepkiler oluştu. Süreç çok zorlu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz elimizden geleni yaptık. Hayırlı olsun. Her iki camia için en iyi şekilde sonuçlansın."

"Deve bir akçe deve bin akçe. İktisatta fiyat oynaktır. Ezeli rakibin kasıtlı yaptıklarına inanmak istemiyorum. O şeylerin eskide kaldığına inanıyorum. Alanya haklı olarak kar peşinde. Bir noktaya geldik o noktada buluştuk. Sponsorumuzun da çok büyük katkısı oldu."

SU AKAR YOLUNU BULUR

"Bir şey olması gerekiyorsa oluyor. Su akar yolunu bulur. Bazen pahalı görünen şey aslında ucuza patlamıştır. Bazen de ucuz görünen şey pahalıya patlar. Ben bu transfer için pahalı diyemem. Türkiye'nin en değerli futbolcularından birini kadromuza kattık."

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO

"Emre Akbaba ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Birkaç saat içinde açıklanır. Toplam bedel 4 milyon euro civarında olacak ve bu ücretin büyük bölümü sponsorumuz tarafından karşılanacak."

"En sağlıklı transferimiz Muğdat transferi ama o da bu kurla beraber acayip bir noktaya geldi. Ülkemizin bu durumu geçici. Çok dinamik ve genç bir nüfusumuz var. İnşallah üreteceğiz ve bunları aşacağız. Her şey yerli yerine oturacak."

3 MİLYON EURO CEZA ÖDERİZ

"Carole 750 bin euroya gitti. Şu anki açığımız 3 milyon 350 bin euro. 31 Mayıs 2019'a kadar bunu kapatamazsak, 3 milyon euro ceza öderiz."

NDİAYE İNŞALLAH OLACAK

"İnşallah Ndiaye de olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum."

"Abdürrahim Albayrak'ın baygınlık geçiriyorum dediği olaylardan birisi de N'diaye. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz."