CSKA devrede

Cimbom'un ?8 numara adaylarından Marko Grujic, Championship'ten Cardiff ve M'Boro'nun tekliflerini reddetmişti. Sarı-kırmızılılar, Sırp oyuncu için Lazio ve Torino ile savaş verirken ortaya şimdi de CSKA Moskova çıktı. London Evening Standard gazetesi Rusların, Grujic'i kiralamaya yakın olduğunu yazdı.