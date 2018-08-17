CSKA devrede – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    CSKA devrede

    CSKA devrede

    Cimbom'un ?8 numara adaylarından , 'ten ve M'Boro'nun tekliflerini reddetmişti.

    Cimbom'un ?8 numara adaylarından , 'ten ve M'Boro'nun tekliflerini reddetmişti. Sarı-kırmızılılar, Sırp oyuncu için Lazio ve Torino ile savaş verirken ortaya şimdi de CSKA Moskova çıktı. London Evening Standard gazetesi Rusların, Grujic'i kiralamaya yakın olduğunu yazdı.

    1. 17.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CSKA devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN