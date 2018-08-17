Ali Palabıyık tedirginliği – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    tedirginliği

    <a href="/index/ali-palabiyik?id=d15240d8-0934-4a99-9005-6679563ef442" class="" rel="tag">Ali Palabıyık</a> tedirginliği
    - maçına hakem 'ın atanması, sarı-kırmızılılar tarafından tedirginlikle karşılandı. G.Saray'ın Palabıyık ile çıktığı 16 maçın yarısını kazanamaması ve 4 görmesi çekingenliğe neden oldu. Palabıyık G.Saray'a TT Stadı'nda yönettiği 8 maçta 2 gösterirken rakiplerine hiç kırmızı çıkarmadı. Aslan iç sahada 4 galibiyet elde edebildi.
    1. 17.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tedirginliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN