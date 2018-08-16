Wernbloom’a ilgi büyük – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’a ilgi büyük

    <a href="/index/wernbloom?id=d8176aa9-8259-4368-bc9d-f1214c1b64c4" class="" rel="tag">Wernbloom</a>’a ilgi büyük
    CSKA Moskova'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan İsveçli orta saha oyuncusu 'un menajeri transfer hakkında konuştu. Bazı takımlarla görüşme halinde olduklarını belirten Karl Fager, "Yeni bir kulüp arayışı içindeyiz. Farklı kulüplerden 'a büyük ilgi var. Şu anda iyi bir seçenek bulamayacağımız konusunda endişelenmiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 16.8.2018
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