TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu CHARLES FERNANDO BASILIO DA SILVA'nın, 13.08.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 10.08.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY KALE ARKASI 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AKHİSARSPOR Kulübünün, 2.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ALT A, GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübünün, 11.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G,H,O,P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D, NUMARALI BATI B1, H, I, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANDRE DE CASTRO PEREIRA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANTONIO ALBERTO BASTOS PIMPAREL'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ hakkında, 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY AŞ. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün taraftarlarının, 10.08.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu KAAN DAĞSEVEN'in, 13.08.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED EMİN POLAT'ın, 12.08.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- HATAYSPOR Kulübü sporcusu FERHAT ŞAHAN UÇAR'ın, 12.08.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-HATAYSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- TRABZONSPOR A.Ş. U21 müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı takdiren (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERKAY SEFA KARA'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu OSMAN KASTAN'ın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.