M.United ve Monaco’yu seçti – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    M.United ve ’yu seçti

    M.United ve <a href="/index/monaco?id=3a22f82e-eb9b-4e5e-a0ae-77342ae68b42" class="" rel="tag">Monaco</a>’yu seçti
    Grupların büyük oranda belirlenmesinin ardından şimdi dikkatler kura çekiminde... Sarı-kırmızılı oyuncular birinci torbadan , ikinci torbadan Tottenham, üçüncü torbadan da 'u gözüne kestirmiş durumda. Terim'in ise M. United ile 'lu bir grup istediği konuşuluyor.
    1. 16.8.2018
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