Kartal 44 milyon euro kazandı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    44 milyon euro kazandı

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> 44 milyon euro kazandı
    BEŞIKTAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl 44 milyon euro gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ettiği için 12 milyon 700 bin euro alan , 13 milyon euro da performans primi kazandı. Siyah-beyazlı takım, yayın gelirlerinden de yaklaşık 18 milyon euro'yu kasasına koydu.
    1. 16.8.2018
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