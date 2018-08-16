Henry Onyekuru: “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlanıyorum” – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    : “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlanıyorum”

    <a href="/index/henry-onyekuru?id=ff58dd9e-e54f-4120-bb19-92f9598e9639" class="" rel="tag">Henry Onyekuru</a>: “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlanıyorum”

    Galatasray’ın genç futbolcusu , Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

    maçı hazırlıklarını sürdüren 'da sezon başında takıma katılan genç futbolcu , antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu an için önemli olan gollerden ziyade 3 puana ulaşmak. Mücadelemiz ve takım gücümüz iyi. İyi çalışıyoruz. Hocamızın bana verdiği destek üst seviyede. Diğer taraftan takım arkadaşlarımız da aynı şekilde. Benim gol atmamdan ziyade ilk maçta alacağımız 3 puan daha da önemliydi onu aldığımız için de mutluyuz" şeklinde konuştu.

    "Türkiye Ligi'nin temposu daha yüksek"
    Sarı-kırmızılılardan önce Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Nijeryalı futbolcu, Ligi'nde yapılan savunmanın daha sert olduğunu vurgulayarak, "Şu an için sağlıklı bir şekilde ile ligini kıyaslamak olmaz. O maç içinde izlenimlerim var. Türkiye liginin daha sert olduğunu düşünüyorum. Tempo olarak da iyi buldum. Tempo olarak Belçika'dan daha yüksek diyebilirim" açıklamasını yaptı.

    "En büyük isteğim taraftarımızın önünde kazanabilmek"
    21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez taraftarı önünde oynayacağı maçıyla ilgili de şu ifadelere yer verdi:
    "Öncelikle en büyük dileğim bu hafta taraftarlarımızın önünde 3 puan alabilmek. Umarım 3 puanı alırız. Diğer taraftan tabii ki hep konuşuyorum. Aldığım bilgiler var. Onun için bir an önce pazar gününün gelmesini bekliyorum."

    "Maksimum gol ve asist yapmak istiyorum"
    Onyekuru, bu sezon kaç gol hedeflediğini sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:
    "Sayı olarak spesifik bir şey söylemek doğru olmaz. Ama takımıma hem gollerimle hem de asistlerimle maksimum yardımı yapmak istiyorum. 'in de bana yardımları oluyor. Benimle devamlı konuşuyor. Mutlaka onun yardımları çok önemli takım arkadaşlarım ve onların yardımlarıyla beraber maksimum golü ve asisti yapmak istiyorum."

    "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum"
    Genç futbolcu, geçen sene şampiyonlar liginde güzel maçlar geçirdiğini ifade ederek, " Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum. Geçen sene de ve ile oynadık iki maçı da kaybetmiş olabiliriz ama iyi maçlardı. Takım adı veremem ama en büyük isteklerimden biri bir an önce şampiyonlar liginin başlaması" değerlendirmesini yaptı.
    1. 16.8.2018 18:55
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