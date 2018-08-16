İşte ultrAslan'dan yapılan o açıklama:

"Aylardır medya yoluyla "Fair-Play" imajı çizen, "YENİDEN SAYGI" diyerek "20 yıllık Fenerbahçe yönetiminin "ARTIĞI" olduğunu gösteren, rakibinin talip olduğu oyuncuya saldır" felsefesine sarılan bu YENİ SÜRÜM "Küçük" Aziz Yıldırım'ı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz...

Sizin duruşunuzda ve Fair-Play ruhunuzda "YALI ÇOCUĞUNUN" medyadaki algı operasyonundan ibaret.