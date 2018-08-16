Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan ve kontrollerde sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Garry Rodrigues antrenmana katılmadı. Rodrigues'in maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

    'da transfer görüşmesi için izin verilen Fransız futbolcu Lionel Carole'nin yanı sıra yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ile de antrenmanda yer almadı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16.8.2018 20:49
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