Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan ve kontrollerde sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Garry Rodrigues antrenmana katılmadı. Rodrigues'in Göztepe maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.
Galatasaray'da transfer görüşmesi için izin verilen Fransız futbolcu Lionel Carole'nin yanı sıra yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal ile Tolga Ciğerci de antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16.8.2018 20:49
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Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.
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Yorum
FUTBOL USA TFF.'DE DOLANCILARDAN YANA OLMUS, USTELIK BIDE BU ZAMANDA EU. ODEYIN DEMIS. AYSAL BU ADAMI KAPIDAN KOVMUSTU
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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!
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Yorum
FUTBOL USA ANTRAMANDA ACABA KIMIN TARAFINDAN SAKATLANDI DARBEYI KIM VURDU?
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Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı
Toplam 15
Yorum
mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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