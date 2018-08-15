Serdar’ın golü birinci – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Serdar’ın golü birinci

    Serdar’ın golü birinci

    Ligin ilk haftasında atılan 29 gol, Turkcell'in taraftar uygulaması Goller- Cepte üzerinden 325 bin kez izlendi.

    Ligin ilk haftasında atılan 29 gol, Turkcell'in taraftar uygulaması Goller- Cepte üzerinden 325 bin kez izlendi. Yapılan açıklamaya göre, 'ı Ankaragücü önünde 1-1'e taşıyan gol, 57 bin kez takip edildi. 'in bu golü en çok izlenen gol oldu.

    1. 15.8.2018
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