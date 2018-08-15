Serdar’ın golü birinci
Ligin ilk haftasında atılan 29 gol, Turkcell'in taraftar uygulaması Goller- Cepte üzerinden 325 bin kez izlendi.
Ligin ilk haftasında atılan 29 gol, Turkcell'in taraftar uygulaması Goller- Cepte üzerinden 325 bin kez izlendi. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ı Ankaragücü önünde 1-1'e taşıyan gol, 57 bin kez takip edildi. Serdar Aziz'in bu golü en çok izlenen gol oldu.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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