Serdar’ın golü birinci

Ligin ilk haftasında atılan 29 gol, Turkcell'in taraftar uygulaması Goller- Cepte üzerinden 325 bin kez izlendi. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ı Ankaragücü önünde 1-1'e taşıyan gol, 57 bin kez takip edildi. Serdar Aziz'in bu golü en çok izlenen gol oldu.