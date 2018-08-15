Göztepe için çifte mesai – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    için çifte mesai

    Göztepe için çifte mesai

    maçı hazırlıklarını dün çift idmanla sürdüren G.Saray'da; sabah kuvvet çalışması, akşam ise pas organizasyonları yapıldı.

    maçı hazırlıklarını dün çift idmanla sürdüren G.Saray'da; sabah kuvvet çalışması, akşam ise pas organizasyonları yapıldı. İlk antrenmanda salonda takımla çalışan Maicon, Eren ve Feghouli ikinci idmanda takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştılar.

    1. 15.8.2018
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