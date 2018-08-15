Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Tai Webster İstanbul'a geldi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Tai Webster İstanbul'a geldi.
Yeni Zelandalı 23 yaşındaki oyun kurucu Atatürk Havalimanı'nda kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'a transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışıp işe koyulmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Galatasaray hakkında bir araştırma yaptım ama bildiğim şey kulübün ne kadar büyük bir tarihe sahip olduğuydu. Takımda yeniden 'Kazanan' kimliği oluşturmak istiyoruz. Bunun için de bir an önce işe başlayacağız."
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin bir diğer yeni transferi Zach Auguste sağlık kontrolünden geçti.
- 15.8.2018 20:29
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
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Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Toplam 3
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ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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