Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ın yeni oyun kurucusu Webster 'da

    Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu Webster İstanbul'da

    'nın yeni transferlerinden 'a geldi.

    'nın yeni transferlerinden 'a geldi.

    Yeni Zelandalı 23 yaşındaki oyun kurucu 'nda kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'a transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

    "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışıp işe koyulmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Galatasaray hakkında bir araştırma yaptım ama bildiğim şey kulübün ne kadar büyük bir tarihe sahip olduğuydu. Takımda yeniden 'Kazanan' kimliği oluşturmak istiyoruz. Bunun için de bir an önce işe başlayacağız."

    Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin bir diğer yeni transferi Zach Auguste sağlık kontrolünden geçti.

    1. 15.8.2018 20:29
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