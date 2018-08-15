Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 2. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , 'in 2. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmana daha sonra dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın bir sonraki bölümünde beşe beş dar alan oyunları oynandı.

    Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuların ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı. Dün yapılan ikinci antrenmanda özel bir program dahilinde çalışan Maicon Roque, ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

    Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın açık şekilde devam edecek.
    1. 15.8.2018 20:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN