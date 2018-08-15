Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmana daha sonra dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın bir sonraki bölümünde beşe beş dar alan oyunları oynandı.
Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuların ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı. Dün yapılan ikinci antrenmanda özel bir program dahilinde çalışan Maicon Roque, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın açık şekilde devam edecek.
- 15.8.2018 20:30
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
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Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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