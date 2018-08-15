Belhanda’ya bağlı
Geçen hafta Hatem Ben Arfa'yı Beşiktaş'a öneren menajerler bu kez de Galatasaray'ın kapısını çaldı...
Geçen hafta Hatem Ben Arfa'yı Beşiktaş'a öneren menajerler bu kez de Galatasaray'ın kapısını çaldı... Şenol Güneş'in kesinlikle takımda görmek istemediğini ilettiği Fransız oyuncu için Fatih Terim'in de pek istekli olmadığı bildirildi. Belhanda satılırsa bedelsiz geleceği için gündeme gelebileceği belirtildi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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