Belhanda’ya bağlı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’ya bağlı

    Belhanda’ya bağlı

    Geçen hafta Ben 'yı 'a öneren menajerler bu kez de 'ın kapısını çaldı...

    Geçen hafta Ben 'yı 'a öneren menajerler bu kez de 'ın kapısını çaldı... 'in kesinlikle takımda görmek istemediğini ilettiği Fransız oyuncu için 'in de pek istekli olmadığı bildirildi. satılırsa bedelsiz geleceği için gündeme gelebileceği belirtildi.

    1. 15.8.2018
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