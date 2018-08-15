Geçen hafta Hatem Ben Arfa'yı Beşiktaş'a öneren menajerler bu kez de Galatasaray'ın kapısını çaldı... Şenol Güneş'in kesinlikle takımda görmek istemediğini ilettiği Fransız oyuncu için Fatih Terim'in de pek istekli olmadığı bildirildi. Belhanda satılırsa bedelsiz geleceği için gündeme gelebileceği belirtildi.