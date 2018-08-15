Al Nassr Gomis’e yöneldi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’e yöneldi

    Al Nassr Gomis’e yöneldi

    'nın forveti Jonas'ı alamayan 'ın gözü 'da...

    'nın forveti Jonas'ı alamayan 'ın gözü 'da... Bu sezon kadrosunu Amrabat ve Ahmed Musa ile güçlendiren Suudi ekibinin yeni hedefinin, 'da mutsuz olan Bafetimbi olduğu iddia edildi. Nice ve St. Etienne'in kiralamak istediği Fransız oyuncu için 'ın 10 milyon euro'luk bir bütçesi olduğu konuşuluyor.

    1. 15.8.2018
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