Benfica'nın forveti Jonas'ı alamayan Al Nasr'ın gözü İstanbul'da...
Benfica'nın forveti Jonas'ı alamayan Al Nasr'ın gözü İstanbul'da... Bu sezon kadrosunu Amrabat ve Ahmed Musa ile güçlendiren Suudi ekibinin yeni hedefinin, Galatasaray'da mutsuz olan Bafetimbi Gomis olduğu iddia edildi. Nice ve St. Etienne'in kiralamak istediği Fransız oyuncu için Al Nassr'ın 10 milyon euro'luk bir bütçesi olduğu konuşuluyor.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Al Nassr Gomis’e yöneldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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