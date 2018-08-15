Benfica'nın forveti Jonas'ı alamayan Al Nasr'ın gözü İstanbul'da... Bu sezon kadrosunu Amrabat ve Ahmed Musa ile güçlendiren Suudi ekibinin yeni hedefinin, Galatasaray'da mutsuz olan Bafetimbi Gomis olduğu iddia edildi. Nice ve St. Etienne'in kiralamak istediği Fransız oyuncu için Al Nassr'ın 10 milyon euro'luk bir bütçesi olduğu konuşuluyor.