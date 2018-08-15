70 bin lira ceza kesildi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    70 bin lira ceza kesildi

    70 bin lira ceza kesildi

    daha ilk haftadan ceza ile tanıştı! , sarı kırmızılılara 70 bin lira para cezası verdi.

    daha ilk haftadan ceza ile tanıştı! , sarı kırmızılılara 70 bin lira para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, cezanın Akhisarspor ile oynanan maçında taraftarların neden olduğu "saha olayları" nedeni ile kesildiği bildirildi.

    1. 15.8.2018
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