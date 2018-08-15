70 bin lira ceza kesildi

Galatasaray daha ilk haftadan ceza ile tanıştı! PFDK, sarı kırmızılılara 70 bin lira para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, cezanın Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçında taraftarların neden olduğu "saha olayları" nedeni ile kesildiği bildirildi.