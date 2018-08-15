70 bin lira ceza kesildi
Galatasaray daha ilk haftadan ceza ile tanıştı! PFDK, sarı kırmızılılara 70 bin lira para cezası verdi.
Galatasaray daha ilk haftadan ceza ile tanıştı! PFDK, sarı kırmızılılara 70 bin lira para cezası verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, cezanın Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçında taraftarların neden olduğu "saha olayları" nedeni ile kesildiği bildirildi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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