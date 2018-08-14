Prag ‘Kaya’ gibi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Prag ‘Kaya’ gibi

    Prag ‘Kaya’ gibi
    Sparta Prag, Çekya Ligi'ne 4'te 4 yaparak başladı. Eski Aslan Semih Kaya son 3 maçta 90'ar dakika forma giydi. , 4 mücadelede rakip ağları 9 kez sarsarken kalesinde sadece 1 gole izin verdi. Ligde averajla 2. sıradalar.
    1. 14.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Prag ‘Kaya’ gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN