İlker Canalp ayrılıyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ayrılıyor

    <a href="/index/ilker-canalp?id=473bb0a1-ee0f-4af6-890c-7f1289f35573" class="" rel="tag">İlker Canalp</a> ayrılıyor
    Başkan 'in danışmanı olan sürpriz şekilde bu görevden ayrılma kararı aldı. 1.5 aydır 'in danışmanı olarak çalışan kısa süre içinde resmi açıklamayı yaparak görevi bırakacak.
    1. 14.8.2018
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