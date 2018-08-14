Galatasaray'da Göztepe maçının biletleri satışta
Spor Toto Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı.
Galatasaray-Göztepe maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 600 TL
Kategori 2: 500 TL
Kategori 3: 400 TL
Kategori 4: 400 TL
Kategori 5: 350 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 200 TL
Kategori 8: 15O TL
Kategori 9: 120 TL
Kategori 10: 90 TL
Kategori 11: 80 TL
Kategori 12 (Misafir): 80 TL
- 14.8.2018 17:52
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Galatasaray'da Göztepe maçının biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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