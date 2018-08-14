Galatasaray'da Göztepe maçının biletleri satışta – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'da maçının biletleri satışta

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçının biletleri satışta

    ’in ikinci hafta mücadelesinde evinde ile karşı karşıya gelecek, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa çıktı.

    2018-2019 'in sezonunun ikinci haftasında sahasında 19 Ağustos Pazar, saat 21.45'te ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "14 Ağustos Salı günü saat 14.00'te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Ağustos 21.45'ten sonra kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır" denildi.
    -Göztepe maçının bilet fiyatları şu şekilde:
    Kategori 1: 600 TL
    Kategori 2: 500 TL
    Kategori 3: 400 TL
    Kategori 4: 400 TL
    Kategori 5: 350 TL
    Kategori 6: 275 TL
    Kategori 7: 200 TL
    Kategori 8: 15O TL
    Kategori 9: 120 TL
    Kategori 10: 90 TL
    Kategori 11: 80 TL
    Kategori 12 (Misafir): 80 TL
    1. 14.8.2018 17:52
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